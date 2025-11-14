Disney＋が大作ドラマ『パーフェクト・クラウン』（原題）の2026年上半期公開を確定させ、俳優たちのツーショットを初めて公開した。【写真】IU、"透け感"際立つ肩出しドレス姿11月13日、Disney＋は公式SNSに「皆が待ち望んでいた歴代最高の出会い！IU―ビョン・ウソクの運命開拓身分打破ロマンス。『パーフェクト・クラウン』2026年上半期公開」というコメントとともに、ツーショットを公開した。公開されたイメージでは、歌手IU