全米野球記者協会（BBWAA）は2025年11月14日、今年の最優秀選手（MVP）を発表し、予想されていた通り、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平選手が満票で3年連続、4回目の授賞となった。「あとはサイ・ヤング賞だけだな」放送中に受賞を速報で伝えた「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、番組冒頭から「間もなく発表です。大谷選手で確実と見られています」と待ち構え、受賞の瞬間はスタジオ中が大きな拍手で沸いた。金曜