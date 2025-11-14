静岡市議会の11月定例会が13日開会し、IAIスタジアム日本平の観客席更新のためおよそ1億9000万円の債務負担行為を設定した、補正予算案などが上程されました。13日開会した静岡市議会11月定例会では、補正予算案など25議案が上程されました。補正予算案には、2026年年4月に一部がオープン予定の「清水港海づり公園」の事業費600万円や、出産後の母親を支援する「産後ケア」のための事業費2100万円などが盛り込まれています。