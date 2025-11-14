フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１４日、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判第７回公判が１３日に奈良地裁で開かれたことを報じた。被告の母親が弁護側証人として出廷し「次男の徹也が事件を起こしてしまい、本当に申し訳ない。国民の皆さまにもおわびします」と尋問で謝罪した。ＭＣで俳優の谷原章介がこの事件について「いまだに分から