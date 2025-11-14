米ニューヨークポスト紙は１３日（日本時間１４日）、ポスティングでメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手獲得に関心を示していると報じた。今井はＦ・バルデス（アストロズ）、Ｄ・シースと並ぶ、ＦＡ市場の先発投手の目玉の一人と高く評価されている。ヤンキースはチーム防御率がリーグ７位。フリードが１９勝、ロドンが１８勝を挙げたが、３番手以降が精彩を欠いた。９４勝６８敗でブルージェイズと並ぶ地区トップタイ