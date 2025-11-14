◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部１回戦英明５―２帝京長岡（１４日・神宮）秋の高校、大学日本一を決める戦いが開幕。元日本ハム投手の芝草宇宙（ひろし）監督が率いる初出場の帝京長岡（北信越）は、英明（四国）に敗れ、全国１勝はお預けとなった。帝京長岡にとっては、初の全国大会。先発した１年生左腕・工藤壱朗が８回途中を５安打５失点。１４３球の力投も、７四球と制球に苦しみ、流れを呼び込めなかった。打