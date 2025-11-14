巨人が育成契約で獲得した前ソフトバンクの板東湧梧投手が１４日、東京・大手町の球団事務所で入団会見に臨んだ。前日本ハムの左腕・北浦竜次とともに引き締まった表情で会見場に現れ「祖父の影響でジャイアンツファンでしたので、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。一日でも早く支配下登録されるように頑張り、先発ローテーションに入ってリーグ優勝、日本一に貢献できるよう頑張ります」と決意を語った。１軍経験も豊富で