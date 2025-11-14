元乃木坂４６の北野日奈子が１４日までに自身のＳＮＳを更新。冬のアウターショットを披露した。インスタグラムで「アウターがないと外に出られないほど寒くなってきましたね」と書き始め、「中学生の頃は早い段階から暖かい格好をしていたらもっと寒くなった時に耐えられないと思ってギリギリまでアウターとか着なかったなぁ、若いですね」とつづって、赤紫色のアウターを着て手にマグカップを持つ姿をアップ。「今月は東京