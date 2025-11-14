ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、最優秀指名打者にあたる「エドガー・マルティネス賞」を受賞したことが発表された。エンゼルス時代の２１年から５年連続５度目の受賞。５年連続の受賞は０３〜０７年のＤ・オルティス（レッドソックス）に並ぶ史上最長タイで、５度目の受賞は、８度のＤ・オルティス（レッドソックス）に次いで賞の名前にもなったＥ・マルティネス（マリナーズ）に並ぶ史上２位タ