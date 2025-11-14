浜松市浜名区三ヶ日町の特産、三ヶ日みかんの集荷作業が始まりました。JAみっかび選果場では、9日出荷を前に神事が行われ、生産者や関係者が今年の豊作と安全を祈願しました。初日は、地元で生産されたおよそ50トンの早生品種のミカンが運び込まれました。選果場ではAI技術を活用してミカンの色や形、大きさなどを判別して等級ごとに分けられます。（ 三ヶ日町柑橘出荷組合森田 能正 組合長）「ここ数年で一番雨の量が少なく大変