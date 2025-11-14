11月9日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・目黒区で出会ったりえさん（21）の家について行きました。【動画】片付けできない東大生「掃除できない…」＆全ては家族のため…超節約家パパの苦悩コンビニのチキンを食べながら歩く女性を発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「人が住むような部屋じゃないけど大丈夫ですか？ それであればいいですけど…」と笑顔でOKし