Amazonは、年末最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」を、11月24日0時～12月1日23時59分までの8日間に渡って開催する。好評だという先行セールも、11月21日0時～23日23時59分までの3日間開催。今年は、新企画として体験と人気商品をセットにした「Amazon ブラックフライデー 体験コレクション」も用意する。 「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」をテーマに、暮らしに役立