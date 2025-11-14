富士市と富士宮市が連携し、オーストラリアで富士地域のPRイベントを開催するのを前に、12日団結式が行われました。富士市と富士宮市の観光協会などが参加する富士地域観光振興協議会は、世界に向けて富士山と富士地域の魅力を発信しようと、11月22日と23日に、オーストラリアでPRイベントを行います。会場には、イベントに参加する富士市や富士宮市の職員、市内の事業者などおよそ20人が集まり、団結式を行いました。