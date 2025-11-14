ミイダス株式会社（東京都渋谷区）は、このほど「突然の退職」を経験した企業と利用した従業員に対する意識調査の結果を発表しました。同調査によると、退職代行サービスを利用した従業員側の理由は「自分から退職を言い出せる雰囲気ではなかった」が最多となりました。では、企業側が推測する理由はどのようなことだったのでしょうか。【グラフ】「退職代行サービスを利用した理由」を見る調査は、退職代行サービスを利用された企