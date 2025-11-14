メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手がナショナル・リーグのMVPを満票で獲得。3年連続4度目の受賞となりました。この快挙を受け、東京・有楽町駅前では新聞の号外が配られ、大谷選手の偉業の記念にと、多くの人が号外を手に取りました。「大谷選手がMVPを取りました。号外です！」「うれしいです」「日本の宝」「おめでとうございます」「焦点は満票かどうかということでドキドキしていたんですけど、今年1年、大谷さんはす