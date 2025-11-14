大手ファストフード店のモバイルオーダーを悪用し、ウソの決済情報を送信して弁当をだまし取ったとして23歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと加藤嵩大容疑者は今年6月、大手ファストフード店のモバイルオーダーで注文した上、ウソの決済情報を送信して料金を支払ったようにみせかけ、弁当など合わせて184点、2万8400円分をだまし取った疑いなどがもたれています。加藤容疑者は、このチェーン店のシステムの脆弱性に目を付