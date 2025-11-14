買春を取り締まるための「売春防止法」の規制について、平口法相は14日朝、「必要な検討を進める」と述べました。「売春防止法」は、売春する側を罰する規定がある一方で、買春行為への罰則規定はなく、規制を求める声があがっていました。こうした中、11日の衆議院予算委員会で、買春の規制について問われた高市首相が、必要な検討をするよう指示していました。平口法相「近時の社会情勢などを踏まえた売買春にかかる規制の在り方