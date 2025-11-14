14日の参院予算委員会で、賃上げをめぐる議論が交わされた。立憲民主党の古賀之士議員は石破茂政権が掲げた「2020年代に時給1500円」について、高市早苗総理や城内実賃上げ担当大臣を追及し、議場内がザワつく展開となった。【映像】賃上げ大臣が回答→複数人が立ち上がる事態に！（実際の様子）古賀議員は「時給は将来いくらになるという具体的な目標はあるか？例えば、先日当選したニューヨーク市長は時給4500円を公約に掲げ