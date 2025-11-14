これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上越・下越に波浪注意報、佐渡に波浪・乾燥注意報が発表されています。 ◆14日(金)これからの天気 日が差すこともありますが、雲が広がりやすい見込みです。 佐渡では、北風がやや強く吹くでしょう。 降水確率は、夜にかけて低くなっています。 ◆14日(金)の予想最高気温 最高気温は、13～16℃の予想です。 昨日より低くなるところが多いでしょう。