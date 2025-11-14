ロッテは14日、ソフトバンクから戦力構想外となっていた宮粼颯投手の獲得を発表した。宮粼は育成での再契約を打診されていたが、新天地でのプレーを選択した形だ。ソフトバンクから育成再契約を打診された選手が、NPBの他球団へ移籍するケースは2年連続となった。昨年はともにシーズン中に支配下へ昇格したばかりの仲田慶介が西武へ、三浦瑞樹が中日へと移籍した。両選手はその後、支配下登録され、仲田は60試合に