史上最年少で「永世竜王」の資格獲得。さらなる高みを目指します。京都市で行われた将棋の竜王戦第４局に勝利した藤井聡太六冠。このタイトル５連覇を果たし、史上３人目・最年少で「永世竜王」の資格を得ました。（藤井聡太六冠）「少しずつ実感として感じられるようになってきました。より上を目指してがんばっていかなければと、改めて身が引き締まる思いです」