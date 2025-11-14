米女子ツアー通算72勝を誇るアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）が設立したANNIKA Foundation主催の女子ジュニアゴルフトーナメント「アニカ・インビテーショナル・アジア PRESENTED BY サーティワン アイスクリーム」が、10月15日から17日までの3日間の日程で静岡県裾野市のファイブハンドレッドクラブで開催された。【写真】「これじゃなきゃダメなの！」 川〓春花、原英莉花……女子プロが手放せない名器とは？2009年から世界