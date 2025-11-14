14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比820円安の5万440円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万434.54円に対しては5.46円高。出来高は2万8927枚となっている。 TOPIX先物期近は3355ポイントと前日比25.5ポイント安、現物終値比0.87ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50440-82