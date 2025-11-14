１１月１４日未明、和歌山市の住宅で火事があり、焼け跡から女性の遺体がみつかりました。午前２時半ごろ、和歌山市吉礼の住宅で「家の１階から火が見えている」と近くに住む人から通報がありました。警察などによりますと、鉄骨２階建て住宅から火が出て、消防車など１１台が出動。火は約３時間後に消し止められましたが、約１００平方メートルがほぼ全焼し、隣接する住宅３棟の壁などにも延焼しました。焼け跡から女性の