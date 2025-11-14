「和歌山カレー毒物混入事件」をめぐり、死刑判決が確定している林真須美死刑囚（６４）の２回目の再審請求審。最高裁が特別抗告を棄却し、再審の実施が認められないことが確定しました。なお、林死刑囚は３回目の再審請求も行っていて、現在、和歌山地裁で審理が続いています。１９９８年７月に、和歌山市園部の夏祭り会場でカレーにヒ素が混ぜられ、６７人が急性ヒ素中毒に陥り、そのうち４人が死亡した「和歌山カレー毒物