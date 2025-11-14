ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手（25）とカブスのピート・クローアームストロング外野手（23）が13日（日本時間14日）、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として参戦することが決まった。キャロルは今季、143試合の出場で打率・259ながらともに自己最多となる31本塁打、84打点をマーク。外野守備にも定評があり、32盗塁で初の「30―30」を記録するなど、走攻守3拍