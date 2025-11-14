22年のドラフト5位で天理高から入団した阪神・戸井零士内野手（20）が14日、秋季キャンプが行われている高知県内のチーム宿舎で契約更改に臨み、今季年俸500万円から20万円ダウンの年俸480万円の育成契約でサインした。背番号はこれまでの44から121に変わることも決まった。（金額は推定）戸井は「育成として来年は契約します。バッティングで迷っている部分があった。悔しい気持ちがあるので、もう一度、支配下を勝ち取って、