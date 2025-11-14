政府は１４日午前、クマ被害対策に関する関係閣僚会議を首相官邸で開き、当面の対策パッケージをとりまとめた。議長を務める木原官房長官は「まずは春季の捕獲によって個体数の削減に取り組むことが重要だ」と述べ、来年春のクマの冬眠明けに向けて捕獲態勢を強化するよう指示した。木原氏は、増えすぎたクマの個体数が人身被害の多発につながっているとの認識を示し、北海道など一部で行われている春季の捕獲について「実施地