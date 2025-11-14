【北京共同】中国の習近平国家主席は14日、タイ国王として史上初めて中国を公式訪問したワチラロンコン国王の歓迎式典を北京で開催した。新華社が報じた。外交関係樹立50年に合わせた訪問で両国は関係強化を図る。国王は13〜17日の日程で訪中し、スティダ王妃も同行。公式夕食会などの行事に出席するほか文化・宗教関係の施設も訪問する。