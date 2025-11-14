将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメントが11月14日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と斎藤明日斗六段（27）が準決勝の対局を行っている。【映像】伊藤二冠VS斎藤六段 注目の“兄弟弟子対決”！藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）への挑戦者を決めるトーナメントが進行中。もう一方の準決勝では前期の五番勝負挑戦者だった増田康宏八段（28）が糸谷哲郎八段