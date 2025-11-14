将棋の藤井聡太六冠は、竜王戦での勝利から一夜明けた14日、史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得した喜びを語りました。藤井聡太六冠：「光栄に思いますし、形に残る結果でもあるのかなと思います」竜王戦第4局で、藤井六冠は挑戦者の佐々木勇気八段に勝利して5連覇を果たし、史上最年少で永世竜王の資格を獲得しました。すでに永世棋聖・永世王位の資格を持ち、史上4人目、最年少での永世三冠となった藤井六冠、「現状に