神戸をはじめとするまちの風景を空から見た鳥瞰（ちょうかん）図として描き、記録し続けている絵師、青山大介さん。青山さんの代表作「みなと神戸バーズアイマップ」の改訂最新版「2025年版」が完成し、北野町（神戸市中央区）のギャラリーで初公開されている。阪神・淡路大震災から30年を経た本年1月17日の神戸市中央区を描いたもので、青山さんが「今やれるすべてを注ぎ込んだ」と語る力作だ。青山さんは1976年神戸市生まれ