北九州市の商店街で14日、笛を使った消防訓練が行われました。 北九州市の戸畑中本町商店街では、青果店から出火した想定で「サポートホイッスル」、通称「サポ笛」で火災をいち早く周囲に知らせる訓練が行われました。およそ30の店の店主などが参加しました。戸畑中本町商店街では、「サポ笛」が全ての店舗に配られていて、笛を聞いた人が火災を通報したり避難誘導の手順を確認したりしていました。■参加した人「笛は遠