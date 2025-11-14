韓国の日刊新聞である朝鮮日報の報道によると、Samsungは2025年12月5日に新しい折りたたみスマートフォンの「Galaxy Z TriFold」を発売します。Galaxy Z TriFoldは2カ所で折りたたみ可能な「三つ折りスマホ」で、展開時にはタブレットPC並のディスプレイサイズとなるそうです。Exclusive: Samsung Unveils Twice-Folding Galaxy Z TriFoldhttps://www.chosun.com/english/industry-en/2025/11/12/5HVVWAXXMZF5HAPTH4LBK4FA4M/Galax