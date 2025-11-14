【これまでのあらすじ】「妻が出産後に変わってしまった」と夫は嘆くが、妻からすれば母親になったのだから変わって当然だった。少しずつ父親になってくれればいいと期待するも、夫はマイペースなまま。妻が何かを言うたびに人格を否定されたかのように泣き喚き不機嫌になる。子どもが生まれてからも…。こちらが何かを言うとすぐに泣き喚く夫との関係に悩みながら、私はほぼワンオペ状態で育児をこなしていました。赤ちゃんは