【新興国通貨】ドル人民元は7.09台推移＝中国人民元 ドル人民元は7.0920までドル安元高が進み、昨年11月4日以来のドル安圏となっている。先月30日に約1年ぶりの7.09台を付けた後、いったん7.1333までドル高元安となったが、今週に入ってドル全面安が進む中でドル人民元も売りが広がり、中国人民銀行の元国際化推進方針などもあって元高が進行。昨日の市場で30日の安値を割り込むと、今朝もう一段のドル安元高となっている。