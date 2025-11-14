2025年7月、浜松市のガールズバーで女性店長ら2人が殺害された事件で、検察は住所不定の無職の男（41）を殺人の罪などで起訴しました。起訴状によりますと、男は2025年7月、浜松市中央区のガールズバーに侵入し、女性店長と女性店員を刃物で刺して殺害した罪などに問われています。男は2人がメッセージでやりとりした内容を発端に犯行に及んだとみられ、「ククリナイフ」と呼ばれる刃の部分が曲がっ