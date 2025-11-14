１４日前引けの日経平均株価は前日比８４７円２９銭安の５万０４３４円５４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億５３８９万株、売買代金概算は３兆４６９４億円。値上がり銘柄数は６０５、値下がり銘柄数は９３４、変わらずは７４銘柄だった。 日経平均株価は下落。前日の米株式市場は、ＮＹダウが７９７ドル安と５日ぶりに反落し、ナスダック指数も値を下げた。ハイテク株などに売りが膨らんだ。米金融当局者の発言