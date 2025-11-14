ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）が、グラミー賞受賞の世界的ＤＪ／プロデューサー・Ｚｅｄｄ（ゼッド）との初コラボレーションによる“新音楽体験”ライド・アトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド〜ＣＬＵＢＺＥＤＤＲＥＭＩＸ〜」を、来年１月３０日〜８月１７日の期間限定で開催すると発表した。パークの人気アトラクションである屋内型スピン・コースター「スペース・ファンタジー・ザ・ラ