阪神・西純矢投手が１４日、高知県内で契約更改交渉に臨み、今季年俸３０００万円から１５００万減の１５００万円でサインした。背番号は１２０。（金額は推定）創志学園から２０１９年ドラフト１位で入団し、２２年シーズンに６勝を挙げるなど通算１２勝を記録。今年１０月に野手転向を決意し、来季は育成契約で再出発することになった。「本当に練習はすごい大変ですけど、楽しさを持ちながらできているのかなとは思います