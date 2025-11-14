県内では、きょうもクマの個体や痕跡の目撃が相次いでいます。富山市八尾町の工業団地ではけさ8時半ごろ、会社の従業員がクマ1頭を目撃し、市に連絡がありました。猟友会や市が現地を調査したところ、芝生の斜面にクマの足跡を確認しました。いっぽう、砺波市池原では午前5時すぎにクマと車が接触する事故がありました。車に乗っていた人にけがはなく、クマが東の方向の山へ入っていったのを目撃したということです。クマの出没は