韓国・平沢の港に並ぶ輸出用の自動車＝7月（ロイター＝共同）【ワシントン、ソウル共同】米政府は米東部時間13日（韓国時間14日）、韓国から輸入する自動車や自動車部品などに対する関税を15％に引き下げると発表した。自動車関税は日本と競争条件が同じになる。韓国から輸入する半導体への将来的な追加関税は、韓国と同規模の貿易量を持つ他国と比べて不利にならないよう措置することも明らかにした。韓国大統領府の金容範政