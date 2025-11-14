ドジャースの大谷翔平（31）が3年連続通算4度目のMVP（ナ・リーグ）が“満票”で獲得した。ア・リーグMVPは、ヤンキースのアーロン・ジャッジ（33）が2年連続3度目の栄冠に輝き、同賞始まって以来初めてとなる、両リーグで同じ選手が2年連続でMVPを獲得した。大谷の4度目の受賞は、バリー・ボンズ氏の最多7度に次いでメジャー歴代単独2位。初受賞の21年から全て“満票MVP”と、前人未到の記録を更新した。ジャッジは昨年は満票で獲