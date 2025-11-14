日経平均株価は、アメリカ市場で株価が大幅安となったことを受け、一時1000円以上値下がりしました。【映像】 一時1000円超下落も下げ幅縮小「いま日経平均株価、下げ幅が1000円を超えました」（横山純子実況）14日の日経平均株価は取引開始直後から一時、1000円以上値下がりしました。その後、売りが一巡すると徐々に値を戻し、午前の終値は13日より847円安い5万434円でした。下落の要因は、13日のアメリカ市場でFRB（＝連