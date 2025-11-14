国会では参議院の予算委員会が最終日を迎え、高市首相は冬場の電気・ガス料金の支援策について、補助額をこれまで以上に増やす考えを強調しました。国会記者会館からフジテレビ政治部・菊池俊匠記者が中継でお伝えします。高市首相の答弁能力が注目された国会論戦は14日で一区切りとなる中、物価高対策で前向きな姿勢を改めてアピールした形です。立憲民主党・古賀之士参院議員：この厳冬期を見据えて電気・ガスの負担の軽減、どの