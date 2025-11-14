横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で48年になるのを前に母校の小学校で帰国を願う集会が開かれました。横田めぐみさんは拉致される1年前、新潟小学校に転校してきました。拉致から、11月15日で48年。集会には同級生の池田正樹さんが参加し救出への協力を呼びかけました。その後、拉致問題について学んできた6年生がめぐみさんへのメッセージを発表しました。〈新潟小学校6年生佐宗槙子さん〉「一瞬でめぐみ