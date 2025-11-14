町や警察によりますと、きのう午前１１時５０分ごろ、飯豊町手ノ子のＪＲ手ノ子駅近くの交差点でクマ１頭が目撃されました。（サムネの画像は飯豊町役場提供） 【画像】木の上に居座るクマ 体長は５０センチから６０センチの子グマとみられています。 その後クマは午後３時半ごろに手ノ子駅から南東におよそ１３５メートルの民家の木の上にいるとの通報がありましたがその後見失いました。 きょうになり、クマは午前６時