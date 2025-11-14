クマによる相次ぐ被害を受けて、政府はきょう、関係閣僚会議を開きました。その中で、農林水産省はクマの捕獲単価を従来より大幅に増加する方針を示しました。 【写真を見る】「クマの捕獲単価を従来より大幅に増加」鈴木憲和農水相が明らかにきょうのクマ対策関係閣僚会議で発言（山形） 鈴木憲和農林水産大臣「クマの捕獲が困難であるということをふまえて、捕獲単価を従来より大幅に増加をする他、捕獲技術者の育成支援など