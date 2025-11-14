きょうも山形県内各地でクマが目撃されています。新庄市では県立新庄病院近くで目撃されているほか、飯豊町では手ノ子駅付近をクマが移動しているのが確認されていて、町と猟友会が対応を協議しています。 【写真を見る】【動画】病院の近くの茂みや柿の木の上で...クマ目撃相次ぐ新庄市や飯豊町で現場対応（山形） 警察によりますと、きょう午前７時半ごろ、県立新庄病院の近くでクマが目撃されました。 クマは子グマとみら