¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Î¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£11·î14Æü¤ËË­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¬¡¼¥Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¡ÖÂ¿ÍÍÀ­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡££µ¡Ý£´¡Ý£±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£¤½¤·¤Æ